كوريا الجنوبية تسعى لزيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي في موازنتها لعام 2026

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الثلاثاء زيادة الميزانية المخصصة للذكاء الاصطناعي في مشروع موازنة 2026 ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق.

وقال لي في خطابه حول الموازنة السنوية أمام البرلمان "سنعمل على زيادة الاستثمارات بشكل كبير لدخول عصر الذكاء الاصطناعي وإرساء أسس متينة للنمو".

ويريد لي تخصيص 10,1 تريليونات وون (حوالى 7 مليارات دولار) "لتحول كبير يهدف إلى دفع كوريا الجنوبية نحو المراكز الثلاثة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم"، مع الولايات المتحدة والصين.

وأوضح "من هذا المبلغ، سيستثمر 2,6 تريليون وون لنشر الذكاء الاصطناعي في الصناعة والحياة اليومية والقطاع العام، بينما ستُخصص 7,5 تريليونات وون لتنمية المهارات وبناء البنية التحتية" اللازمة.

وفي المجموع، سيصل مشروع موازنة عام 2026 إلى حوالى 728 تريليون وون، بزيادة مقدارها 8,1% مقارنة بالعام 2025.

وسيحتاج لي جاي ميونغ إلى أغلبية الأصوات في البرلمان لإقرار مشروع الموازنة.

AFP