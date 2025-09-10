محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لسوري دين بتنفيذ عملية طعن

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، بسجن سوري ينتمي إلى تنظيم داعش مدى الحياة بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن استهدفت رواد مهرجان صيفي في مدينة زولينغن العام الماضي.

وخلصت المحكمة في دوسلدورف إلى أن عيسى الحسن الذي كان في السابعة والعشرين من عمره عندما بدأت محاكمته في أيار/مايو كان منضويا في التنظيم وتصرّف بدوافع "غادرة ودنيئة".

وكان الحسن قد أقدم في شهر آب أغسطس 2024، على طعن امرأة ورجلين حتى الموت في مدينة زولينغن الواقعة بالغرب الألماني، كانت تقيم مهرجانا لمناسبة مرور 650 على تأسيسها، ومعهم أصاب بسكينه 8 آخرين.

الحسن، البالغ 26 عاما، ولد في مدينة "دير الزور" بشرق سوريا، وجاء في نهاية ديسمبر 2022 إلى ألمانيا، حيث تقدم بطلب اللجوء وبعد عام حصل على "الحماية الفرعية"، كما هو شائع بالنسبة للاجئين السوريين.

ولم يكن معروفا للأمن الألماني كمتطرف، بحسب ما نقلت قناة ARD التلفزيونية المحلية عن Herbert Reul وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا، والذي أكد أن عيسى الحسن سلم نفسه لدورية للشرطة بعد مطاردته طوال 26 ساعة، وظهر لهم بملابس ملطخة بالدم.