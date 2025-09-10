الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران".

وأفاد غروسي مجلس محافظي الوكالة بأن الاتفاق ينص أيضا على "الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها". ولم تسمح الجمهورية الإسلامية لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأميركية في حزيران/يونيو.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة بعدما نفذت اسرائيل هجوما غير مسبوق في حزيران/يونيو استهدفت فيه منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وأضاف غروسي الأربعاء "ستستأنف إيران والوكالة تعاونهما باحترام وبشكل شامل. يجب الآن تنفيذ خطوات عملية (...)"، مشيرا إلى احتمال ظهور "صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل".

وفي وقت لاحق، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة بثت الأربعاء بأن إيران لن تسمح "في الوقت الراهن" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش، رغم اتفاق الطرفين على استئناف التعاون.

واوضح أن "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول. بناء على التقارير التي ستقدّمها إيران لاحقا، يتعيّن التفاوض على طبيعة الوصول في الوقت المناسب".

أُعلن عن الاتفاق الجديد مساء الثلاثاء من القاهرة حيث التقى غروسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في أول لقاء بينهما منذ حرب الـ 12 يوما في حزيران/يونيو.

وقال عراقجي إنه "في حال القيام باجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت، ستعتبر إيران هذه الخطوات العملية بحكم المنتهية".

جاء لقاء عراقجي وغروسي في حين فعّلت المانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015، في أواخر آب/أغسطس ما يسمّى ب"آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأمهلت الدول الثلاث إيران ثلاثين يوما لإبرام تسوية حول ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.

ونصّ اتفاق 2015 على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتّحدة عن طهران.

AFP