وفد تجاري أميركي يزور مشروع إمداد المياه الطارئ في أربيل

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- زار وفدٌ كبير من المستثمرين الأميركيين ستة مشاريع لإمداد المياه إلى أربيل، وأبدوا إعجابهم بالمشروع.

من جهة أخرى، أعرب سكان الأحياء التي كانت تعاني سابقاً من شح المياه ويشترونها عبر الصهاريج، عن ارتياحهم الكبير للمشروع، مؤكدين أنه وفّر لهم راحة كبيرة ويعدّونه من أفضل المشاريع.

صرح رئيس الوفد التجاري الأميركي، طارق إيلا زاب لـكوردستان24 قائلاً: هذا مشروع متميز، يغطي ما يقارب 60% من احتياجات المدينة، وهذا أمر بالغ الأهمية، والمشروع متقدم جداً ويعتمد على أحدث التقنيات، ونحن منبهرين به.

من جانبه، قال المواطن سوران شواني: كنا نعاني سابقاً من شح المياه في هذا الحي، حتى أننا فكرنا ببيع منازلنا ومغادرة المنطقة، لكن لم نتمكن من بيعها بسبب هذه المشكلة. أما الآن فنشكر رئيس الوزراء مسرور بارزاني الذي تمكن خلال فترة وجيزة من معالجة أزمة المياه في أربيل.

أما المعلم يوسف حميد فأكد قائلاً: بفضل هذا المشروع أصبح لكل بيت في الحي ماء متوفر بشكل يومي، وكل أسرة تستخدم المياه وفق حاجتها. إنها خدمة ممتازة.

في حين أوضح المواطن عدنان فرحان: كنا في السابق نقضي معظم ساعات الليل حتى الخامسة مساءً فجرا بانتظار وصول المياه، وكثيراً ما لم تكن تصلنا فاضطررنا لشرائها. وضعنا المائي كان سيئاً للغاية، لكن الآن وبفضل حكومة إقليم كوردستان وتنفيذ هذا المشروع لم تعد لدينا أي مشكلة مع المياه.

كما قال المواطن هلمت نوري: نحن ممتنون لرئيس الحكومة، فقد انتهت مشكلة شح المياه لدينا، والآن تصلنا المياه على مدار 24 ساعة. إلى جانب ذلك، حُلّت مشكلة الكهرباء أيضاً، إذ باتت الخدمة متوفرة بشكل دائم، ونحن سعداء بهذه المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع إمداد المياه الطارئ في أربيل وصل في مرحلته الأولى إلى الأحياء الفقيرة، ومن المقرر أن يستفيد منه حتى نهاية العام نحو 253 ألف مشترك.