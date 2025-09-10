محمد شكري: يوجد 367 مشروعاً سكنياً في إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، إنه بعد تدقيق شامل أجرته الهيئة بالتنسيق مع وزارتي البلديات والإعمار في حكومة الإقليم، وبموجب توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تم منذ شباط/فبراير 2024 إيقاف منح إجازات المشاريع السكنية الجديدة بما يتناسب مع احتياجات المدن.

وأوضح شكري في تصريحٍ لـ كوردستان24، أنه يوجد في إقليم كوردستان حالياً 367 مشروعاً سكنياً قيد التنفيذ، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة فرص العمل.

وأضاف أن الجهود مستمرة لمعالجة مشكلات المشاريع غير المكتملة واستئناف العمل فيها.

مؤكداً أن جميع المشاريع تخضع لرقابة دقيقة، وأي تقصير تتم مساءلة الشركات المنفذة بشأنه، وفي هذا السياق، أكّد شكري تم سحب أكثر من 160 إجازة استثمارية من بعض المستثمرين ومنحها لآخرين أكثر التزاماً.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن بيانات الهيئة ومكاتب العقارات تؤكد وجود طلب متزايد على المشاريع السكنية، خصوصاً ذات الجودة العالية، رغم أسعارها المرتفعة نسبياً، ما يعكس مؤشراً على انتعاش سوق العقارات في إقليم كوردستان.

وبشأن مشروع "روناكي" لتزويد المشاريع السكنية بالكهرباء، قال شكري إن جزءاً كبيراً من هذه المشاريع يحصل حالياً على الكهرباء على مدار 24 ساعة.

مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع المقبل ستنضم نحو ستة مشاريع جديدة إلى مشروع "روناكي"، وفي فترة وجيزة ستُدمج جميع المشاريع السكنية ضمن هذا النظام وستحصل على نفس معاملة الأحياء السكنية الأخرى.

وكشف شكري أن أكبر معمل لإنتاج ألواح الجيبسوم بورد على مستوى العراق سيدخل مرحلة التنفيذ قريباً في أربيل.

مضيفاً أن الهيئة شددت على ضرورة الاعتماد على المواد والمستلزمات المحلية في تنفيذ المشاريع السكنية.