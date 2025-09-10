شابٌ كوردي يعرض بألمانيا أطول برج في العالم صديق للبيئة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- صمم شابٌ كوردي يُقيم في ألمانيا أطول ناطحة سحاب صديقة للبيئة في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 3150 مترًا، ومن المقرر عرضها في معرض خاص يهدف ريعه إلى جمع التبرعات لمرضى السرطان في إقليم كوردستان.

المهندس المعماري شمزين عباس، المولود في إقليم كوردستان عام 1993 والمقيم في مدينة شتوتغارت منذ سبع سنوات، أوضح في حديث لـكوردستان24، أن البرج يتميز بتقنيات بيئية متطورة تجعله مكتفيًا ذاتيًا في الطاقة والمياه.

وقال: اعتمدتُ على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، فيما يتم جمع مياه الأمطار وتنقيتها عبر نظام ترشيح وإعادة تدوير حديث لتوفير المياه الصالحة للاستخدام.

وأشار عباس إلى أن تصميم المشروع استغرق نحو عامين، واستخدم في إنجازه أكثر من 48 ألفًا و600 قطعة بلاستيكية من الليغو.

وأضاف أن البرج صُمم ليكون قادرًا على مقاومة الكوارث الطبيعية كافة.

وبجانب البرج، سيعرض عباس روبوتًا من تصميمه، قال إنه مخصص لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بينهم المكفوفون، على التنقل والوصول إلى وجهاتهم، فضلًا عن القدرة على قراءة المشاعر البشرية والتعرف على الأشخاص من خلال الذكاء الاصطناعي وتقنيات مسح الوجه.

وتخرّج شمزين عباس من قسم الهندسة المعمارية في معهد "ألفونس كيرن-شول" الألماني، وحاصل على جائزة أفضل طالب في قسمه عام 2022، ليكرّس اليوم جهوده في مشاريع تجمع بين الابتكار المعماري والتكنولوجيا الحديثة ذات البعد الإنساني.

وكان عباس قد شارك في عدة جبهات قتالية كمتطوع في صفوف البيشمركة خلال الحرب ضد الإرهاب وداعش، وأصيب عدة مرات.

وآخر إصابة له كانت خلال مشاركته في معركة تحرير بلدة كوير، جنوب غربي أربيل، أصيب حينها في يده اليمنى وهو الآن معاق.

سيُعرض كلٌّ من البرج والروبوت يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول 2025 في قاعة سان خوسيه-فريولزام. وسيُخصَّص ريع هذا الحدث لدعم مرضى السرطان في إقليم كوردستان.