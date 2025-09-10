أمن أربيل يوقف شخصين بعد فتحهما بثاً مباشراً مسيئاً على "تيك توك" ليلاً

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أمن أربيل، اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، عن توقيف شخصَين بعد أن فتحا بثاً مباشراً عبر تطبيق "تيك توك" في ساعات الليل، ما أثار استياء المواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها، إن قوات الأمن في أربيل، وبالتنسيق مع مديرية شرطة محافظة أربيل، اعتقلت المتهم (ش، ف، ح) المعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم "خەپە شەكرۆكە"، إلى جانب متهم آخر يُدعى (أ، خ، أ)، بتهمة إطلاق النار واستخدام سلاح غير مرخّص، وذلك استناداً إلى أمر قاضي تحقيق الأمن في أربيل.

وأشار البيان إلى أن المتهم (ش، ف، ح) كان يفتح بثاً مباشراً على "تيك توك" خلال ساعات الليل، وهو ما أثار استياء المواطنين، لافتاً إلى أنه سبق وأن تم تحذيره مرتين ووقّع على تعهد بعدم استخدام البث المباشر بما يخل بالقيم المجتمعية، إلا أنه لم يلتزم بذلك.