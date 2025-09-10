35 قتيلاً وأكثر من مئة جريح في الغارات الإسرائيلية على اليمن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قتل 35 شخصاً على الأقل وأصيب 131 آخرون، اليوم الأربعاء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

ونشر المتحدث باسم الوزارة أنيس الأصبحي بياناً عبر حسابه على إكس أفاد فيه بـ"ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من المواطنين بالجريمة الصهيونية الغادرة... إلى 35 شهيداً و131 جريحاً"، لافتاً إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية.

في منشور سابق قال الأصبحي إن فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين.

وأوضح أن القتلى هم "28 شهيداً و113 جريحاً في صنعاء... و7 شهداء و18 جريحاً في الجوف".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب "عدة أهداف عسكرية" في العاصمة اليمنية وفي الجوف في شمال البلاد.

وأوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عبر حسابها على منصة إكس وقوع "شهداء وجرحى وتضرر عدد من المنازل إثر العدوان الإسرائيلي على مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة"، و"مبنى الأحوال المدنية في مديرية الحزم" في الجوف.

وأشارت إلى أن ضربات أخرى استهدفت المصرف المركزي ومباني حكومية في محافظة الجوف.

وتصاعدت أعمدة الدخّان فوق صنعاء فيما سمع دوي الانفجارات في أرجاء العاصمة الخاضعة للحوثيين منذ 2014 والتي تعرضت لقصف متكرر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أغارت طائرات مقاتلة تابعة للجيش قبل قليل على أهداف عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي صنعاء والجوف ومن بينها معسكرات رُصد داخلها عناصر عسكرية للنظام الحوثي إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري للحوثيين وموقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية لنظام الحوثي".

وأفادت المَسيرة أنّ الدفاع الجوي للحوثيين تصدى للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وقالت "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إطلاق عدد من الصواريخ أرض - جو أثناء التصدي للعدوان الصهيوني على بلدنا".

وفي وقت لاحق، نفى الحوثيون في بيان للمتحدث العسكري باسمهم العميد يحيى سريع "مزاعم العدو الإسرائيلي باستهداف منصات إطلاق صواريخ"، لافتين إلى أن الضربات "طالت أعياناً مدنية بحتة ومنها صحيفتا 26 سبتمبر واليمن وهناك شهداء وجرحى من الصحفيين والصحفيات وكذلك من المواطنين والمارة".

المصدر: فرانس برس