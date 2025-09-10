في ذكرى ثورة أيلول.. "الديمقراطي الكوردستاني": الانتخابات البرلمانية المقبلة يجب أن تكون نزيهة وشفافة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، بياناً بمناسبة الذكرى الـ(64) لانطلاق ثورة أيلول، مؤكداً أن هذه الثورة أعادت صياغة الأجندة الوطنية، وأرست برنامجاً منظماً عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً لخدمة القضايا العليا لشعب كوردستان.

وقال البيان، إن الثورة ظلت متمسكة بنهجها ولم تساوم أو تتساهل مع المؤامرات والدسائس، بل ازدادت إصراراً على مواصلة النضال والحراك السياسي، والعمل من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز الوعي الثقافي، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشروعة لشعب كوردستان.

وفيما يخص الانتخابات التشريعية العراقية بدورتها السادسة المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، شدد الحزب على أهمية المشاركة وضمان أن تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة وحرة، بما يتيح بناء المرحلة المقبلة من العملية السياسية العراقية الاتحادية على أسس سليمة وصحيحة، قادرة على معالجة الأزمات والمشكلات وإيجاد الحلول الجذرية لها.

وأضاف البيان: "نتطلع إلى دعم جماهير حزبنا، وشعب كوردستان عموماً، وكذلك أبناء العراق كافة، لبرامج وخطوات حزبنا التي تركز على تطبيق الدستور وترسيخ المبادئ الأساسية لبناء عراق جديد، كدولة لجميع مكوناته".

وجدد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية التي لا تقبل التغيير، والوقوف صفاً واحداً إزاء القضايا الاستراتيجية لكوردستان، والدفاع عن الحقوق المشروعة والدستورية، وحماية الأرض والمكتسبات والكيان الوطني، فضلاً عن صون المؤسسات الشرعية في إقليم كوردستان، والمتمثلة برئاسة إقليم كوردستان والحكومة والبرلمان، بروح الوحدة والخطاب المشترك.