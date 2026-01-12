إلهام أحمد تدعو المجتمع الدولي لمتابعة ملف المختطفين والتحقيق في أحداث الشيخ مقصود

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعت مسؤولة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، "الجهات التي تمول بعض القنوات العربية التي تحرض السوريين على بعضهم، وتدعو لقتل المكونات. ان تراجع سياساتها الإعلامية تجاه الملف السوري. التحريف والتشويه بالحقائق ندعو للتحقيق بالتقارير التي تقدمها حول قضية المكونات".

وقالت أحمد: "حصر السلاح بيد الدولة لايعطيها الحق في ممارسة العنف والترهيب بحق الشعب والمجتمع وانتهاك الأعراف وقوانين حقوق الإنسان".

وتابعت: "جرائم وانتهاكات ترتكب بحق الكرد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ترقى لجرائم حرب. خطف شباب وتصفيتهم، سرقة ونهب ممتلكات المدنيين، التنكيل بجثث الضحايا من المقاتلين والمدنيين".

وأردفت: "ندعو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والعفو الدولية بالتدخل السريع لمتابعة ملف المختطفين وفتح تحقيق بخصوص ما جرى في احداث الحيين".