لمواجهة الفيضانات.. المباشرة بمشروع خدمي جديد في "بنسلاوة" بأربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية بلدية بنسلاوة، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026، عن البدء بتنفيذ مشروع خدمي جديد يشمل قطاعي الصرف الصحي وتعبيد الشوارع بالخرسانة، وذلك ضمن جهود الحد من مخاطر الفيضانات. كما كشفت البلدية عن حصيلة نشاطاتها لعام 2025، مشيرةً إلى توزيع نحو 5000 قطعة أرض سكنية على الموظفين.

وذكرت البلدية في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى تقليل مخاطر الفيضانات ومنع تجمع مياه الأمطار في المنطقة. ويتم تنفيذ المشروع ضمن ميزانية الطوارئ الخاصة بمواجهة الفيضانات في محافظة أربيل.

ويتضمن المشروع مد شبكة صرف صحي باستخدام أنابيب خرسانية مسلحة بقطر 60 سم وطول 200 متر، إضافة إلى أنابيب "بولي إيثيلين" بقطر 40 سم وطول 140 متراً. كما يشمل العمل إنشاء 6 "منهولات" (فتحات تفتيش) بقياس 1.2 × 1.2 متر، مع صب الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع بالخرسانة، مما سيساهم في خدمة عدد كبير من المنازل في المنطقة.

وفي سياق متصل، استعرضت رئاسة بلدية بنصلاوة إحصائية مشاريعها المنفذة خلال عام 2025، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع ملياراً و831 مليون دينار عراقي.

وجاءت أبرز تلك المشاريع على النحو التالي:

الطرق والجسور: إنشاء ممر جديد وترميم الممر الثاني قرب "مركز الشباب" والسوق الرئيسي بتكلفة مليار و680 مليون دينار، وإنشاء شوارع في المناطق التجارية بقيمة 87 مليون دينار.

أعمال التأهيل: تخصيص 15 مليون دينار لتركيب "الكربستون" في حي "كراسۆر"، و15 مليون دينار أخرى لصب الشوارع بالخرسانة في أحياء متفرقة.

البيئة والجمالية: إنفاق 17 مليون دينار لغرس الأشجار وتخضير الجزر الوسطية، و7 ملايين دينار لإنشاء معلم (I Love Bnaslawa) ونصب علم كوردستان.

الاستعداد للشتاء: تنفيذ حملة لتنظيف المجاري المائية وصيانة شبكات الصرف الصحي بقيمة 10 ملايين دينار.

يُذكر أن توزيع قطع الأراضي على الموظفين جاء ضمن الخطة السنوية للبلدية لتوفير السكن الملائم للمستحقين، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والخدمات العامة في الناحية.