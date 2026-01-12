للمرة الثانية.. محكمة السليمانية ترفض إطلاق سراح شاسوار عبد الواحد بكفالة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- على الرغم من أنه كان من المقرر إطلاق سراح رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، بكفالة قبل نهاية عام 2025، إلا أن محكمة السليمانية رفضت ذلك بسبب وجود شكاوى قانونية جديدة ضده.

وأفاد مراسل "كوردستان 24"، في السليمانية، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026، بأن مدة محكومية شاسوار عبد الواحد، قد انتهت بالفعل قبل نهاية عام 2025. ورغم التوقعات بإطلاق سراحه بكفالة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك لوجود قضايا قانونية أخرى مرفوعة ضده.

وأوضح المراسل أن الملفات التي منعت إطلاق سراحه تتعلق بشكوى تقدم بها أحد المواطنين يتهمه فيها بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التهمة المعروفة قانونياً بـ "إساءة استخدام أجهزة الاتصالات".

كما أشار التقرير إلى أن موضوعاً آخر وقف عائقاً أمام إطلاق سراحه بكفالة، وهو ملف الديون المترتبة بذمته، والتي أعيد عرضها أمام القضاء مجدداً.

يُذكر أن شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، كان قد اعتُقل في منزله بمدينة السليمانية بتاريخ 12 آب 2025، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر في الجلسة الثالثة لمحاكمته التي عُقدت بتاريخ 2 أيلول 2025.