منسق التوصيات الدولية والقنصل التركي يتباحثان دور المؤسسات في دعم التنمية وحقوق الإنسان

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الاثنين، الثاني عشر من شهر كانون الثاني-يناير الجاري، القنصل العام لجمهورية تركيا لدى إقليم كوردستان، السيد أرمان توبجو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الجوهرية، لا سيما التعايش السلمي والاستقرار الذي يشهده إقليم كوردستان، إلى جانب العلاقات التاريخية التي تربط الإقليم بدول الجوار، والتي شكّلت نموذجاً ناجحاً للدبلوماسية المتقدمة والعلاقات المتوازنة.

كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية تركيا في دعم إقليم كوردستان، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

كما استعرض الجانبان مشاركة حكومة إقليم كوردستان في اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل، مع الإشارة إلى إشادات دولية من بينها بلجيكا والبرازيل بالجهود المبذولة من قبل الإقليم في قضايا جوهرية، من بينها تعليق عقوبة الإعدام وتعزيز حقوق المرأة، رغم التحديات التي تواجه المنطقة.

من جانبه، أشاد سعادة القنصل العام التركي بالتشابه الثقافي بين تركيا وإقليم كوردستان، مشيراً إلى انخفاض معدلات الجريمة في الإقليم وندرته نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإقليم.

كما تناول اللقاء الدور المهم لمكتب منسق التوصيات الدولية في متابعة ملفات حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا مكافحة الاتجار بالبشر، المخدرات و المؤثرات العقلية، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب القضايا الأخرى ذات الصلة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك على المستويين المحلي والدولي، من خلال تنظيم دورات وبرامج تدريبية تهدف إلى بناء قدرات الجهات المعنية في السلطات الثلاث، وخاصة السلطة القضائية، إلى جانب تعزيز قضايا الإعلام وحرية التعبير، وتطوير أداء المؤسسات بما يخدم الاستقرار والتنمية في الإقليم.