إصابة المؤثر المحافظ تشارلي كيرك في إطلاق نار بجامعة أمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصيب المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، وهو صوت رائد في أوساط الشباب المؤيد للرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة، بالرصاص، اليوم الأربعاء، أثناء اجتماع عام.

كان مُقدّم البودكاست البالغ 31 عاماً، والمُحبّ للمناظرات مع الطلاب، يحضر فعالية في حرم جامعة يوتا فالي في غرب البلاد عندما استهدف، وفقاً للجامعة. ولم تعرف حالته على الفور.

وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني إنه "قرابة الظهر بالتوقيت المحلي، وقع إطلاق النار على المتحدث الضيف تشارلي كيرك. جرى إطلاق النار عليه وأُخرج من المبنى على أيدي حراسه الشخصيين. تُجري شرطة الحرم الجامعي تحقيقات، وقد أُلقي القبض على مشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو تشارلي كيرك وهو يسقط عن كرسيه، كما سُمعت صرخات الذعر بين الحضور.

من جهته، قال ترامب على صفحته الشخصية على موقع تروث سوشال "علينا جميعا الدعاء لتشارلي كيرك، رجل عظيم"، مضيفاً "فليباركه الرب".

ونشر نائب الرئيس جاي دي فانس وعدد من الوزراء رسائل مماثلة.

المصدر: فرانس برس