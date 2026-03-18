إصابة 3 منتسبين بقصفٍ استهدف مقار الحشد الشعبي في داقوق وكركوك

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الأربعاء، بياناً كشفت فيه عن تعرض عدد من مواقعها الأمنية في محافظة كركوك لضربات جوية، وصفتها بأنها تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة ضد مقاتليها.

وأوضح البيان أن الهجوم الأول وقع في تمام الساعة 18:00 من مساء اليوم، واستهدف مقر الفوج الثالث التابع للواء 16 في الحشد الشعبي ضمن قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وبحسب البيان، أسفر القصف عن إصابة ثلاثة مقاتلين بجروح متفرقة.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة تعرض مقر اللواء 63 في محافظة كركوك لقصفٍ مماثل، مشيرةً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية بين صفوف المقاتلين.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل استهدف مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار عند الساعة 16:10 من عصر اليوم الأربعاء.

حيث طال القصف مقر قائد عمليات قاطع الأنبار، قاسم مصلح، ومقر الفوج الثاني للواء 45 في قضاء القائم، أسفر عن مقتل ثلاثة منتسبين وإصابة آخرين.

وتؤكد هيئة الحشد أن هذه المواقع المستهدفة كانت من الركائز الأساسية في معارك التحرير ضد تنظيم "داعش".