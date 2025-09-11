رئيس الحكومة: ثورة أيلول وحّدت صفوف شعب كوردستان وصانت كرامتهم في وجه الظلم والاستبداد

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 11 أيلول (سبتمبر) 2025، بياناً في الذكرى الرابعة والستين لثورة أيلول المجيدة، شدّد فيه على الوفاء لمبادئ الثورة وأهدافها، مؤكداً على وحدة صف شعب كوردستان وحماية منجزاته الوطنية.

وفيما يلي نص البيان:

نستذكر اليوم بكل فخرٍ واعتزاز ذكرى ثورة أيلول المجيدة، التي قاد مسيرتها زعيمنا الوطني، البارزاني الخالد، فكانت ثورةً وطنية جامعة، توحّدت تحت رايتها صفوف أبناء شعب كوردستان على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية، وهبّوا صفاً واحداً دفاعاً عن حقوقهم المشروعة وذوداً عن كرامتهم في وجه القهر والتسلّط والاستبداد.

لقد أثمر صمود شعب كوردستان وتلاحم صفوفه وإرادته التي لا تلين عن منجزاتٍ تاريخية مهمة، تُوّجت باتفاقية الحادي عشر من آذار عام 1970، التي أرغمت النظام العراقي آنذاك على الإذعان لمطالب شعب كوردستان والإقرار الرسمي بحقوقه.

وإذ نحيي الذكرى الرابعة والستين لثورة أيلول العظيمة، فإننا نُجدد التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئها وأهدافها النبيلة، وفي طليعتها وحدة صف شعب كوردستان وتآزر مكوناته وطبقاته وشرائحه كافة، صوناً لحقوقنا الدستورية وحمايةً لمنجزاتنا الوطنية، ودفاعاً عن الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

المجدُ لذكرى ثورة أيلول المظفرة.

سلامٌ على الأرواح الطاهرة لشهداء ثورة أيلول وجميع شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

11 أيلول 2025