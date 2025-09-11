بناءً على توصية من رئيس حكومة كوردستان.. عائلة إيزيدية تتلقى العلاج من السرطان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بناءً على توجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، قُدّمت الرعاية الطبية لأسرةٍ إيزيدية مكوّنة من ستة أفراد يعانون من مرض السرطان.

وخضع اثنان من أفراد الأسرة الإيزيدية النازحة في مخيم "باجد كندال" بزاخو لعملية جراحية، في مستشفى "آزادي" بمدينة دهوك، وذلك بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، حيث أُجريت لهما العملية بنجاح.

هذه العائلة الإيزيدية من قضاء شنگال، نزحت إلى زاخو بعد هجوم عام 2014. ومنذ سنوات أُصيب ستة من أفرادها بمرض السرطان، لكن بسبب ظروفهم المادية الصعبة لم يتمكنوا من تلقي العلاج اللازم، ما جعلهم يعيشون لسنوات بلا أمل في الحصول على الرعاية الصحية.

صرّح المدير العام لمستشفى آزادي في دهوك، الدكتور سكڤان سليمان، لمراسل كوردستان24 ماهر شنگالي قائلاً: بإشراف وتوجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان، أُجريت العملية الجراحية لاثنين من أفراد الأسرة في مستشفى آزادي بدهوك بنجاح. وخرجا بعد العملية بسلامة وعادا إلى ذويهما.

عائشة خلف، إحدى المريضات، عبّرت عن فرحتها قائلة: نحن في غاية السعادة لأن عمليتنا اليوم تكللت بالنجاح، ونشكر الله أننا بخير الآن. كما نتقدّم بالشكر لرئيس الحكومة ولكل الخيرين الذين وقفوا إلى جانبنا. كانت أوضاعنا صعبة جداً.

أما منال عبد الله، إحدى المريضات الأُخريات، فقالت: لقد كان يوماً سعيداً للغاية، لأننا عدنا بسلام إلى أسرتنا. آمل أن تتلقى أمي وأخواتي وإخوتي الآخرون العلاج أيضاً وأن يعودوا بصحة جيدة إلى البيت.

ومن المقرر أن يتلقى الأفراد الأربعة الآخرون من عائلة "عبد الله خدر"، المصابين أيضاً بالسرطان، جميع العلاجات اللازمة مجاناً خلال الفترة القريبة المقبلة. وقد منحت هذه المبادرة فرصة جديدة للحياة لهذه الأسرة، التي تأمل أن تُشفى تماماً وتعود إلى حياتها الطبيعية.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، استجاب لمناشدة إنسانية نقلتها عضو مجلس النواب العراقي فيان دخيل، تتعلق بعائلة إيزيدية نازحة مكوّنة من أربعة أشخاص مصابين بمرض السرطان في مخيم باجدكندال.

وبحسب ما أعلنته النائبة فيان دخيل على صفحتها على الفيسبوك، فقد تكفّل رئيس الحكومة بجميع تكاليف علاج أفراد العائلة سواء داخل الإقليم أو خارجه، موجهاً بتقديم الدعم الكامل لهم، وإرسال فريق خاص لمتابعة أوضاعهم الصحية بشكل مباشر.

وأعربت دخيل عن شكرها وامتنانها لهذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي أعادت الأمل للعائلة المنكوبة، مؤكدة أن هذه الاستجابة تعكس التزام حكومة الإقليم بالواجب الإنساني والأخلاقي تجاه النازحين.