دعماً للمنتج المحلي.. دهوك تحتضن مهرجاناً للبطاطا غداً الاثنين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يُقام أول مهرجان للبطاطا في محافظة دهوك يوم غدٍ الاثنين، 15 كانون الأول 2025، وقد تم إجراء التحضيرات، وسيشارك فيه العديد من المزارعين.

المهندس أحمد جميل، المدير العام للزراعة في محافظة دهوك، صرّح لـ كوردستان24، أن المهرجان سيُنظم بالتعاون مع جامعة دهوك وبدعم من القنصلية الهولندية، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام ويتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة.

وبحسب جميل، فإن الهدف الرئيسي من المهرجان هو عرض منتجات البطاطا الخاصة بالمزارعين وإيجاد سوق لها، كما سيكون هناك قسم علمي خاص بالبطاطا وصناعة الأغذية المرتبطة بها ضمن فعاليات المهرجان، وسيتم عرض منتجات المزارعين بشكل مباشر، كما سيتم تقديم أنواع جديدة من البطاطا.

وأشار المدير العام للزراعة في محافظة دهوك إلى أن نحو 50 عائلة ستشارك في المهرجان، حيث سيخصص قسم منهم لعرض منتجات البطاطا وقسم آخر لتقديم المأكولات الكوردية وغيرها. وقد تم دعوة المزارعين النموذجيين للمشاركة وعرض منتجاتهم، كما سيكون هناك قسم خاص بصناعة البطاطا والشركات ذات الصلة.

وشهد قطاع الزراعة في محافظة دهوك خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً. فقد دعمت حكومة إقليم كوردستان، من خلال وزارة الزراعة، الفلاحين لتسويق منتجاتهم داخل الإقليم وخارجه.

وخلال السنوات الماضية، تم إنشاء 126 مخزناً لتخزين البطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية في دهوك. وتُعرف بطاطا دهوك بجودتها العالية، مما جذب اهتمام العديد من التجار.

وبحسب الإحصاءات، زاد إنتاج البطاطا في دهوك بنسبة 70% في عام 2023. ومن المتوقع أن يصل إنتاج البطاطا في عام 2025 إلى 600 ألف طن، وذلك بعد زراعة 48 ألف هكتار من الأراضي بالبطاطا.

وبسبب حظر الاستيراد، تعتمد الأسواق حالياً بشكل كامل على الإنتاج المحلي. وبعد تلبية الاحتياجات المحلية، هناك خطة لتصدير البطاطا إلى الأردن، الإمارات، قطر وجنوب العراق.