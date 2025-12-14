العراق يعلن زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات ويحدّد الأنواع الممنوعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن العراق عن زيادة رسوم الجمارك المفروضة على استيراد السيارات إلى 15% أو أكثر، مع تطبيق مواصفة جديدة تمنع استيراد بعض أنواع السيارات.

وقالت وزارة التجارة العراقية، إن القرار يستهدف الحد من الاستيراد العشوائي وتنظيم سوق السيارات في العراق.

بحسب المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، فإن زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ستُطبق بالتوازي مع بدء تنفيذ المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2026، حيث ستصل الرسوم إلى 15% أو أكثر وفق نوع المركبة وكفاءتها البيئية والفنية.

وأوضح أن الرسوم الجديدة تأتي ضمن لوائح تنظيمية حديثة تُستخدم كأداة اقتصادية للسيطرة على تدفق السيارات غير المطابقة، وليس فقط كمصدر إيرادات مالية، وفق صحيفة العين.

السيارات الممنوعة من الاستيراد في العراق

أكدت وزارة التجارة العراقية أن المواصفة العراقية (المتطلب الفني رقم 167) ستمنع دخول عدد من أنواع السيارات، أبرزها:

السيارات المتضررة من الحوادث

السيارات المغرقة بالمياه

السيارات المحترقة أو المتضررة جزئيًا

المركبات غير المطابقة لمعايير السلامة

السيارات منخفضة الكفاءة البيئية وعالية استهلاك الوقود

بعض الموديلات القديمة التي لا تستوفي شروط الفحص الفني

السيارات المشمولة بالمواصفة الجديدة في العراق

تشمل الضوابط الجديدة جميع السيارات المستوردة موديل 2025 فما فوق.

وقال حنون إن المستوردين والجهات المعنية أُبلغوا رسميًا بالموعد المحدد، كما جرى تفعيل إجراءات الفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية بهدف تعزيز الرقابة وتقليل التلاعب في المنافذ الحدودية.

وأضاف أن هناك تنسيقًا عالي المستوى بين وزارة التخطيط ووزارتي التجارة والنقل، ومديرية المرور العامة والجهاز المركزي للتقييس، لإدارة الضوابط والمواصفات الفنية قبل بدء التطبيق الرسمي.

وأشار إلى توفير قواعد بيانات فنية وإجراءات فحص واضحة، إضافة إلى التحول إلى النظام الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.

أهداف زيادة الجمارك والمواصفة الجديدة

تهدف الإجراءات الجديدة إلى:

تقليل الاستيراد العشوائي

رفع مستوى السلامة المرورية

تنظيم أعداد السيارات بما يتناسب مع البنية التحتية

تقليل الزخم المروري في بغداد والمحافظات الكبرى

خفض استهلاك الوقود والانبعاثات البيئية

هل ستؤثر الجمارك على أسعار السيارات في العراق؟

تشير التقديرات إلى أن زيادة الجمارك قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السيارات المستوردة، خصوصًا الكبيرة أو غير الاقتصادية، مقابل تحفيز استيراد السيارات الحديثة والأكثر كفاءة.