فارس عيسى: شعب كوردستان سيستمر على نهج البارزاني الخالد ودعم خطى الرئيس بارزاني

لمواجهة التحديات الحالية والحفاظ على كيان اقليم كوردستان

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، اليوم الخميس 11 ايلول 2025، أن شعب كوردستان سيستمر على نهج البارزاني الخالد، ودعم خطى الرئيس مسعود بارزاني، لمواجهة التحديات الحالية والحفاظ على كيان اقليم كوردستان.

وشارك عيسى، في الإحتفالية التي اقامها الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في قاعة الشهيدة ليلى قاسم، ببغداد، بمناسبة مرور 64 عامًا على اندلاع ثورة ايلول العظيمة.

والقى عيسى كلمة بالمناسبة، اشار فيها، الى ان السبب الرئيس في قوة ثورة ايلول، ومشاركة جميع المكونات العراقية فيها، هو قيادتها من قبل البارزاني الخالد، الذي كان يحظى بدعم وتاييد المجتمع العراقي، ورفع شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان.

واشار الى ان اهمية ثورة ايلول تكمن، في انها ثورة وطنية شاملة ،شارك فيها جميع ابناء الشعب العراقي، فضلا عن الكوردستانيين في الأجزاء الاخرى من كوردستان.

واكد على ان الرئيس مسعود بارزاني تسلم راية الثورة من البارزاني الخالد، وقاد بعد ثورة ايلول ثورة كولان المجيدة، منوها الى ان شعب كوردستان سيستمر على نهج البارزاني الخالد، ودعم خطى الرئيس مسعود بارزاني، لمواجهة التحديات الحالية والحفاظ على كيان اقليم كوردستان.

وفي ختام كلمته، حيا رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، ارواح شهداء ثورة ايلول وجميع شهداء الكورد وكوردستان، فضلا عن عوائل الشهداء وقوات البيشمركة الذين وصفهم بالدرع الحصين للحفاظ على المكتسبات.