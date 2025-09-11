اعتقال 9 أشخاص لذبحهم مواشٍ بلا ختم بيطري على طريق أربيل - الموصل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، اليوم الخميس، أن عدداً من الأشخاص أقدموا على ذبح المواشي على طريق أربيل - الموصل من دون إجازة رسمية وبعيداً عن التعليمات الصحية، مؤكداً أن اللجان المختصة اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

وقال عبد الحميد، في تصريح لموقع كوردستان24، إن هؤلاء الأشخاص خالفوا القوانين والتعليمات من خلال ذبح المواشي في الشوارع وخارج المسالخ الرسمية، من دون مراعاة الشروط الصحية وسلامة المواطنين.

وبيّن أن اللحوم الناتجة عن تلك المواشي، التي ذُبحت من دون ختم بيطري، جرى طرحها في الأسواق.

ولفت إلى أنه خلال زيارة ميدانية تم ضبط 19 ذبيحة، فيما أُحيل 9 أشخاص إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بحقهم.

وشدد قائممقام أربيل على أن أي شخص يقدم على ذبح المواشي خارج التعليمات الرسمية ومن دون ختم بيطري ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية.