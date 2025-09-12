طهران: نقترب من إبرام صفقة مع باريس لتبادل سجناء

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس أنّ صفقة لتبادل فرنسيين مسجونين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا يقترب من "مرحلته النهائية".

وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية "يمكنني الآن القول إننا وصلنا إلى النقطة التي يقترب فيها (اتفاق) تبادل السجناء الفرنسيين في إيران من مرحلته النهائية"، من دون مزيد من التفاصيل.

ويشمل التبادل المقترح مهدية أصفندياري، وهي إيرانية أُوقفت في فرنسا في فبراير/شباط بتهمة الترويج للإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت إيران مرارا بإطلاق سراحها، بدعوى أنّها احتجزت ظلما.

وفي أيار/مايو رفعت فرنسا دعوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية بسبب احتجاز مواطنين فرنسيين هما سيسيل كولر وجاك باريس اللذان تعتبرهما باريس "رهينتي دولة".

وأُوقفت سيسيل كولر (40 عاما) وجاك باريس (72 عاما) في 7 أيار/مايو 2022، وهما متّهمان بالتجسس لصالح إسرائيل، العدو اللدود لإيران.

ووصفت عائلتاهما وضعهما الراهن بأنه يزداد يأسا.