غداً السبت.. إنطلاق منافسات دوري النجوم بنسخته الجديدة

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تنطلق يوم غدٍ السبت منافسات الجولة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم بنسخته الجديدة، بإقامة تسع مباريات، بينما تقرر تأجيل لقاء حامل اللقب الشرطة مع الوصيف الزوراء بسبب ارتباطهما بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا .

وتفتتح الجولة يوم غدٍ السبت بثلاث مواجهات إذ يستضيف ملعب الساحر أحمد راضي مباراة العائد إلى الدوري أمانة بغداد أمام ضيفه ديالى، في موقعة يترقبها جمهور العاصمة، لاسيما مع مشاركة النجم الجزائري سفيان فيغولي في صفوف بغداد إلى جانب عدد من المحترفين الأفارقة، بينما يسعى ديالى لمواصلة حضوره القوي كما فعل في الموسم الماضي.

وفي أبرز لقاءات اليوم ذاته، يحتضن ملعب المدينة الدولي مباراة الطلبة مع ضيفه زاخو، في تحدٍ خاص لمدرب الأنيق القطري طلال البلوشي الذي سبق له قيادة الفريق الشمالي وحقق معه نتائج جيدة.

المباراة الثالثة، ستجمع نوروز بضيفه الكهرباء على ملعب الأول، ويتطلع أصحاب الأرض لاستثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث، في وقت يسعى فيه أبناء المدرب راضي شنيشل إلى تفادي خسارة مبكرة خارج الديار والعودة إلى العاصمة بنتيجة إيجابية.

أما بقية مباريات الجولة فتقام على مدار يومي الأحد والاثنين، إذ يلعب نفط ميسان مع الميناء، والقاسم مع النفط، ويواجه دهوك فريق الكرمة، بينما يلتقي الغراف مع الموصل،ويستضيف أربيل فريق النجف، في حين يستقبل الكرخ ضيفه القوة الجوية.