نوري المالكي يدعو إلى "دبلوماسية الحوار" لإيقاف التصعيد وتجنيب المنطقة حرباً واسعة

اربيل (كوردستان24)-دعا زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى تغليب "لغة الحكمة" وضبط النفس في مواجهة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة حالياً. وحذر المالكي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، من الانزلاق نحو "حرب واسعة" لن تخدم شعوب المنطقة وتزيد من معاناتها.

وأكد المالكي أن العراق، الذي دفع أثماناً باهظة في حروب سابقة، يتطلع دائماً إلى الاستقرار والسلام. كما حث جميع الأطراف الفاعلة على اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كخيار أساسي لإيقاف الحرب على الجمهورية الإسلامية، مشدداً على أن العمل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات والكوارث.