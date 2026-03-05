مصدر لـ كوردستان24: الهجوم على جبل "بفري ميري" لم يسفر عن أي أضرار

منذ 20 دقيقة

اربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل کوردستان24 في حلبجة، بأن أربع طائرات مسيرة استهدفت، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، أبراج البث والاتصالات في جبل "بفري ميري" القريب من حلبجة، مؤكداً عدم وقوع أي أضرار تذكر.

واليوم الخميس، 5 آذار 2026، صرح مصدر في القوات الأمنية بمحافظة حلبجة لـ "كوردستان24" قائلاً: "في الساعة السادسة من مساء اليوم، استهدفت أربع طائرات مسيرة أبراج البث والاتصالات في جبل بفري ميري بالقرب من المدينة".

وأشار المصدر إلى أنه "لحسن الحظ لم تلحق أي أضرار بالأبراج، كما لم تُسجل أي خسائر بشرية".

وفي سياق متصل، تعرض مخيم "آزادي" في قضاء كوية (كويسنجق) لهجوم مساء اليوم، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وأوضح مصدر أمني لـ "كوردستان24" أن الهجوم الذي استهدف مخيم "آزادي" في كوية لم يخلف خسائر بشرية، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يتعرض فيها المخيم للهجوم منذ يوم السبت الماضي وحتى اليوم.