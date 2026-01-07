هوشنگ درويش: 7 آلاف مسلح أجنبي يقاتلون مع الحكومة السورية ويتلقون أوامرهم من الخارج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في إقليم كوردستان، هوشنگ درويش، أن الحكومة السورية الحالية تفتقر إلى أبسط مبادئ الديمقراطية، مشدداً على أن الحل الوحيد للأزمة السورية يكمن في حماية حقوق كافة المكونات.

وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "باسي روژ" عبر شاشة "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء، كشف درويش عن تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب، مشيراً إلى أن حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" يخضعان لحصار خانق منذ عدة أيام، حيث يُمنع وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين.

وأضاف درويش أن الحكومة السورية تعاني من ضعف سياسي واقتصادي حاد، متهماً دولاً إقليمية بمحاولة تحقيق مصالحها الخاصة على الأراضي السورية. كما كشف عن معلومات حساسة تشير إلى وجود أكثر من 7 آلاف مسلح أجنبي يقاتلون ضمن القوات التابعة للحكومة السورية، لافتاً إلى أن هذه الجماعات المسلحة تتلقى أوامرها من الخارج ولا تؤمن بالديمقراطية أو التعايش السلمي. ودعا درويش كافة المكونات السورية إلى الجلوس فوراً إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي شامل.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس مسعود بارزاني، في بيان رسمي، عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الخطيرة وموجة العنف التي تشهدها مدينة حلب في الوقت الراهن.

وحذر الرئيس بارزاني من أن القتال الدائر يهدد حياة المدنيين الأبرياء بشكل مباشر، مؤكداً وجود مخاطر جدية تتعلق بشن عمليات "تطهير عرقي" ضد الكرد في تلك المناطق.

وشدد بارزاني في بيانه على ضرورة حل كافة النزاعات والخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مشيراً إلى بذل جهود مكثفة مع الأطراف المعنية للحد من هذه المخاطر وحماية الأرواح من التهديدات التي تواجه المكون الكردي وبقية المدنيين في المنطقة.