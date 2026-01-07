الامن الداخلي: فصائل معاقبة دولياً تقصف الاحياء الكوردية تحت غطاء وزارة الدفاع السورية

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) في حلب، اليوم الأربعاء، عن هوية المجموعات المسلحة التي تستهدف حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" ذوي الغالبية الكردية، مؤكداً أن هذه القوى تضم فصائل مدرجة على قوائم العقوبات الدولية وتعمل حالياً تحت غطاء وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق.

وأوضح البيان الصادر عن المركز، والمستند إلى أدلة وتوثيقات فيديو، أن القوات المشاركة في الهجمات تتألف من أربع فرق رئيسية كانت تُعرف سابقاً بانتماءات أخرى، وهي:

الفرقة 62: المعروفة بـ (لواء سليمان شاه – العمشات).

الفرقة 72: المعروفة بـ (فرقة السلطان مراد).

الفرقة 76: المعروفة بـ (فرقة الحمزات).

الفرقة 80: المعروفة بـ (حركة نور الدين الزنكي).

وأشار البيان إلى أن هذه المجموعات تمتلك "سجلاً أسود" من الجرائم والانتهاكات، وسبق أن تورطت في ارتكاب مجازر في مناطق السويداء والساحل السوري، وهي الآن تحظى بالدعم والإشراف المباشر من قبل وزارة الدفاع في دمشق رغم تصنيفها ضمن قوائم العقوبات الدولية.

وحول الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن القصف المستمر، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن الإحصائية التالية:

ارتقاء 8 شهداء من المدنيين.

إصابة 52 مدنياً بجروح متفاوتة.

تضرر ما لا يقل عن 300 منزل سكني، بالإضافة إلى عشرات المراكز الخدمية والمنشآت الطبية.

واختتمت "أسايش حلب" بيانها بوصف هذه الهجمات بأنها "جرائم حرب" وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. وحذرت من أن لجوء حكومة دمشق لاستخدام هذه المجموعات "المجرمة" وإعادة تدويرها تحت مسميات رسمية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السورية وخلط الأوراق بشكل أكبر.