الرئيس بارزاني يحذّر من تطهير عرقي ضد الكورد في حلب ويدعو لوقف القتال فورا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن قلقه إزاء التطورات العسكرية الأخيرة والتغييرات المتسارعة التي شهدتها الاحياء الكوردية بمدينة حلب، مشددا على ألا تتحول الخلافات السياسية الى سبب لتعريض حياة المدنيين للخطر او وقوع تطهير عرقي ضد الشعب الكوردي.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن التغييرات السياسية في سوريا كانت فرصة جيدة للعثور على حل مناسب يضمن مراعاة الحقوق المشروعة للشعب الكوردي في سوريا وحل جميع القضايا. وفي هذا الإطار بذلنا جهوداً كبيرة مع جميع الأطراف، انطلاقاً من ضرورة معالجة كل المشكلات والخلافات عبر الحوار وبأسلوب سلمي.

لكن الأوضاع الخطيرة وأعمال القتال والعنف القائمة حالياً في مدينة حلب تثير قلقاً بالغاً، وقد شكّلت خطراً على حياة المدنيين والمواطنين الأبرياء، كما أن هناك تهديداً بحدوث تطهير عرقي ضد الكورد في تلك المنطقة.

"أطالب السلطات السورية بعدم تحويل الخلاف السياسي إلى صراع قومي، وفي ظل المشاكل والأزمات الموجودة في منطقة حلب، يجب عدم السماح بتعرض المواطنين الكورد للضغوط والعنف والتهجير من ديار آبائهم وأجدادهم أو مواجهة التطهير العرقي. كما أدعو الأطراف الكوردية، وخاصة (قسد)، إلى بذل كل ما في وسعهم لوقف القتال والاشتباكات ومنع المزيد من إراقة الدماء، وعلى الطرفين العمل على اعتماد لغة الحوار والمفاوضات لحل المشاكل. لا يجوز أن تؤدي الخلافات السياسية إلى تعريض حياة المدنيين للخطر ووقوع تطهير عرقي ضد الشعب الكوردي، فهذا يعتبر جريمة ضد الإنسانية وستكون له عواقب وخيمة."





مسعود بارزاني

7 كانون الثاني 2026