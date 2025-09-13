مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء حادث سير مروّع في كركوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة صباح اليوم السبت، جراء حادث سير مروّع وقع على الطريق الدائري في كركوك.

وأفاد مراسل كوردستان24 في كركوك، نقلاً عن شهود عيان، أن الحادث وقع إثر توقف شاحنة إلى جانب الطريق بينما كان سائقها يتناول فطوره، لتصطدم بها سيارة من نوع "أوبل" بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها.

وأوضح أن الاصطدام أسفر عن مقتل أربعة من ركاب السيارة على الفور، فيما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح بليغة، نُقِلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.