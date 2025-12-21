رئيس حكومة إقليم كوردستان والرئيس السيسي يتفقان على التنسيق المشترك لحفظ أمن واستقرار المنطقة

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 21 كانون الأول (ديسمبر) 2025، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مؤكداً استعداد بلاده الكامل لتوطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة بدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمناً مواقف مصر الداعمة للتعايش السلمي.

كذلك شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على أهمية تعزيز الروابط بين إقليم كوردستان ومصر في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعي الاستثمار والتبادل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون المشترك وتكثيف الجهود الرامية لحفظ الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة بوجه عام.