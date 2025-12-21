شركة سومو: يتم تصدير نفط إقليم كوردستان وفق الاتفاقيات المبرمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عن التزامها الكامل بكافة التزاماتها ضمن حدود اختصاصها، وبموجب الاتفاقات النافذة المبرمة مع إقليم كوردستان.

وقال الشركة في توضيحٍ رسمي، إنها تواصل بذل جهود استثنائية لضمان استمرار عمليات التحميل والحفاظ على انسيابية ضخ النفط الخام المستلم من الإقليم دون توقف، بما يضمن استمرار عمليات التصدير، رغم التحديات اللوجستية ومحدودية السعات والمساحات الخزنية المتاحة حاليا في ميناء جيهان التركي.

وفيما يتعلق بما ورد في تقرير وكالة رويترز المنشور بتاريخ 26/9/2025 حول إعلان إحدى الشركات العاملة في حقول إقليم كوردستان عدم انخراطها حالياً بصورة مباشرة في عمليات التصدير، أكّدت سومو أنها ستواصل بيع نفطها بصورة مستقلة بواسطة خط الأنابيب العراقي التركي خارج الاتفاق الذي تم مؤخراً بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.

وبهذا الصدد، أكّدت شركة تسويق النفط أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم جددت في أكثر من مناسبة التزامها ببنود الاتفاق والذي بموجبه يلزم جميع الشركات العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم بتسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى شركة تسويق النفط باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص.

وجاء في بيان سومو: تجدد شركة تسويق النفط التزامها بمبادئ الشفافية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحافظ على استقرار عمليات التصدير والمصلحة العامة.