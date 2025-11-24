محافظ أربيل: عشرات الأحياء استفادت من مشروع إيصال المياه السريع

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن مشروع إيصال المياه السريع إلى أربيل—وهو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في برنامج عمل الكابينة التاسعة وبناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - حقق نتائج ملموسة في معالجة أزمة شحّ المياه داخل العاصمة، مستفيداً منه عدد كبير من الأحياء السكنية.

وقال أوميد خوشناو إن المشروع، الذي نُفذ بكلفة 480 مليون دولار من قبل شركة (هيمن غروب)، وبمبلغ 25 مليار دينار لتنفيذ شبكة التوزيع الداخلية من قبل شركة كايوان، تمكّن بعد استكمال مرحلتيه الأولى والثانية من حل مشكلة المياه في أربيل لغاية 30 عاماً قادمة.



أحياء كثيرة حصلت على المياه لأول مرة منذ سنوات

وأوضح المحافظ أن المياه وصلت في المرحلة الأولى إلى 32 حياً، وفي المرحلة الثانية إلى نحو 50 حياً آخر داخل أربيل، من بينها:

تورقَوه، حساروك، بنسلاوة، داراتو، جيان، قەتەوَي، مامزاوه، إضافة إلى أحياء أخرى ضمن حدود البلديات الست للعاصمة.

وأشار إلى أن تلك المناطق لم تعد تُعاني من أي نقص في المياه بعد دخول المشروع إلى الخدمة.



من وضع حجر الأساس إلى الإنجاز

وُضع حجر الأساس للمشروع في 8 أيلول 2024، من قبل رئيس حكومة الإقليم، واكتملت أعماله في 6 تشرين الثاني 2025، حيث دخلت جميع خطوط المشروع إلى الخدمة.

وذكر محافظ اربيل أن المشروع قادر خلال ساعة واحدة على تصفية نحو 20 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وهي كمية تماثل مجموع ما تنتجه مشاريع الإفراز الثلاثة وجميع آبار المياه التي تزوّد أربيل حالياً.

أربعة خطوط استراتيجية لضخ المياه إلى كل أطراف أربيل



بيّن المحافظ أن المياه تُنقل إلى المدينة عبر أربعة خطوط رئيسية ضخمة، على النحو الآتي:



الخط الأول (1200 ملم)

ينطلق من منطقة السدود باتجاه شارع 150م وصولاً إلى طريق كويه، ويتفرع إلى عدة أحياء:

شيخشَل، گزنة، بهاركة، بيرزين، شاويش، سيبردان، مناطق پەرەپێدانی پیرەش وغيرها من الأحياء السكنية.



الخط الثاني

يبدأ من قرب مطار أربيل الدولي ويمر إلى داخل المدينة حتى يصل إلى شارع بهاركة، ويزوّد الأحياء الواقعة ضمن هذا المثلث بالمياه.



الخط الثالث (1200 ملم)

يتجه من خارج شارع 120م إلى أحياء:

مامزاوه، قەتەوی، ژيان، توبزاوە أحمد، داراتو، بنسلاوه، هەشتی حساروك، كەسنازان.



الخط الرابع

ينطلق من داخل شارع 120م نحو أحياء:

32 بارك، شادي، بهاري نوێ، بهاري كۆن، كوردستان، كریكاران، نێرگِز، راستي، وحيّ 94 باداوه.



أوميد خوشناو: المشروع وضع حداً لأزمة عطش أربيل

واختتم محافظ أربيل تصريحه مؤكداً أن "هذا المشروع العملاق أعاد التوازن المائي إلى أربيل، وأن الأزمة التي كانت تتكرر كل صيف أصبحت جزءاً من الماضي".