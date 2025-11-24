هاوري كمال: الحكومة الاتحادية منحت موظفي كوردستان مهلةً حتى نهاية 2025 للتسجيل في "حسابي"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشار وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، هاوري كمال، أن الحكومة الاتحادية حددت تاريخ 31/12/2025 موعداً نهائياً لجميع موظفي الإقليم لتسجيل بياناتهم في مشروع حسابي.

وقال كمال في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن أولئك الذين يعارضون مشروع حسابي ويشكّون بشفافية توزيع الرواتب، لديهم خشية على مصالحهم والخوف من كشف فسادهم، لأن مشروع حسابي يتّسم بالوضوح والشفافية.

وأشار إلى أن جميع شركات القطاع الخاص باتت الأن توزّع الرواتب رقمياً، وليس القطاع العام الحكومة فقط.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان، أنه ابتداءً من العام الجديد 2026، سيتم صرف رواتب موظفي كوردستان حصرياً عبر مشروع (حسابي) المصرفي.

مؤكدةً أن أي موظف لم يسجّل في المشروع، لن يحصل على راتبه وسيتحمل المسؤولية وحده.