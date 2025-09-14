رومانيا تعتبر اختراق مسيرة روسية لمحالها الحوي "تحديا جديدا" لأمن البحر الأسود

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دانت رومانيا بشدة الأحد اختراق مسيرة روسية لمجالها الجوي خلال تنفيذها هجوما على أوكرانيا المجاورة في اليوم السابق، معتبرة أن تصرفات موسكو تُمثل "تحديا جديدا" لأمن البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "تُدين بشدة الاعمال غير المسؤولة لورسيا الاتحادية، وترى أنها تُمثل تحديا جديدا للأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة البحر الأسود"، مضيفة أن "مثل هذه الحوادث تُظهر عدم احترام روسيا الاتحادية للقانون الدولي".

يتبع..