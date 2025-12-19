نيجيرفان بارزاني يهنئ برهم صالح بتوليه منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الدكتور برهم صالح بمناسبة نيله ثقة المجتمع الدولي وتوليه منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، واصفاً الخطوة بأنها "مبعث فخر" ومسؤولية إنسانية كبرى.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وجه تهنئة إلى الدكتور برهم صالح، جاء فيها: "بمناسبة تسنمكم منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أتقدم بأحر التهاني إلى أخي العزيز الدكتور برهم صالح، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة العالمية والإنسانية النبيلة".

وأشار نيجيرفان بارزاني في بيانه إلى أن نيل منصب دولي رفيع بهذا المستوى يمثل "دليلاً جلياً على ثقة المجتمع الدولي بقدرات وخبرات ومكانة الدكتور برهم صالح السياسية والدبلوماسية"، مؤكداً أن إشراف شخصية من كوردستان والعراق على أحد أكثر الملفات الإنسانية حيوية في العالم هو "مصدر فخر واعتزاز وطني".

وأضاف رئيس الإقليم: "نحن على ثقة تامة بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها الدكتور برهم صالح ستمكنه من لعب دور فعال ومؤثر في التخفيف من معاناة اللاجئين وإيجاد حلول مستدامة لقضاياهم دولياً"، لافتاً إلى أن شعب كوردستان، ومن واقع تجربته التاريخية، "يدرك أكثر من غيره مرارة النزوح والأعباء الإنسانية المترتبة عليه، مما يضاعف من أهمية هذا الدور".

واختتم نيجيرفان بارزاني بيانه بالتأكيد على دعم إقليم كوردستان الكامل للمفوضية السامية ولجهود المفوض الجديد في أداء مهامه الأممية والإنسانية.