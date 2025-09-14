قتيل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قتل شخص الأحد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، في وقت تواصل اسرائيل منذ وقف إطلاق النار، شنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت تابعة له.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج قلاويه أدت إلى سقوط شهيد".

وقتل شخص قبل يومين بغارة اسرائيلية على بلدة عيترون في جنوب لبنان، سبقتها الأسبوع الماضي غارات على شرق البلاد أدّت إلى مقتل خمسة أشخاص، وقال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف فيها مواقع تابعة لحزب الله.

وتوصّل لبنان واسرائيل الى اتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 برعاية أميركية، وضع حدا لنزاع مدمّر بين الدولة العبرية وحزب الله استمر لأكثر من عام.

ونصّ الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

ونصّ الاتفاق كذلك على وقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدّمت اليها خلال الحرب الأخيرة. الا أن الدولة العبرية أبقت على وجود قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة، تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وعناصر فيه.

وتوعدت الدولة العبرية بعدم السماح لحزب الله بترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية، ومواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب.

وتحت ضغط أميركي ومخاوف من توسع الضربات الإسرائيلية، طلبت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي من الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله. وعرض الجيش خطته أمام الحكومة في 5 أيلول/سبتمبر التي رحّبت بها وأعلنت أنه سوف يباشر في تنفيذها.

ورفض حزب الله الذي أضعفته الحرب الأخيرة خطة نزع السلاح التي تضعها الحكومة في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

AFP