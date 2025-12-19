حزب "دەم بارتي": الإساءة لليلى زانا تعبير عن عقلية عنصرية مسمومة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أدان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دەم بارتي)، اليوم الجمعة، بشدة الحملة الممنهجة والإساءات التي استهدفت المناضلة والسياسية الكردية البارزة ليلى زانا، داعياً الوزارات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين.

وجاء في بيان صادر عن الحزب، اليوم 19 كانون الأول 2025: "نستنكر بأشد العبارات الإساءات التي استهدفت السيدة ليلى زانا، ونطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات". ووصف الحزب الخطاب الذي استُخدم ضدها بأنه "لغة مسمومة تعبر عن عقلية عنصرية وفاشية" تغلغلت حتى في الملاعب الرياضية.

وأوضح البيان أن هذه التجاوزات حدثت خلال مباراة لكرة القدم جمعت بين ناديي "بورسا سبور" و"سوما سبور"، حيث رددت مجموعات من المشجعين هتافات وشعارات بذيئة ومسيئة بحق ليلى زانا، مما أثار موجة غضب واسعة.

وأكد "دەم بارتي" في بيانه أن "هذه الواقعة تثبت حاجة تركيا الملحّة لسن تشريعات قانونية صارمة لمواجهة خطاب الكراهية، وضرورة تغليظ العقوبات الجنائية ضد الإساءات التي تتجاوز حدود حرية التعبير وتستهدف الكرامة الإنسانية والرموز السياسية".

وفي سياق متصل، انضم عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين إلى حملة التنديد، مؤكدين تضامنهم مع زانا، ومطالبين بوضع حد نهائي لهذه اللغة التحريضية والعنيفة التي تسمم الأجواء العامة في البلاد.