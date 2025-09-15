مديرية الحج والعمرة: الموقوفون في السعودية ليسوا من إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين اعتُقلوا في السعودية بتهمة تهريب مواد مخدرة ليست لهم أية صلة بإقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن الموقوفين في السعودية على خلفية تهريب المخدرات ليسوا من مواطني إقليم كوردستان، ولا من المعتمرين القادمين من الإقليم، بل هم من محافظات أخرى في العراق.

وشددت المديرية على أن جميع شركات الحج والعمرة في إقليم كوردستان وأصحابها ملتزمون تماماً بالتعليمات، ولا علاقة للإقليم من قريب أو بعيد بهذه القضية، مؤكدة أنه إذا ورد اسم أي محافظة من محافظات إقليم كوردستان في هذا السياق فذلك لا يستند إلى أي أساس وهو بعيد عن الحقيقة.

وبيّنت أن الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية والدولية للمعتقلين في المدينة المنورة، تُظهر بوضوح المناطق التي ينتمون إليها.

وأكدت المديرية وجود تنسيق وتعاون كامل مع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق وجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية، وأن كل التعليمات الصادرة من هيئة الحج والعمرة العراقية تُنفذ بدقة في إقليم كوردستان.

وأضافت المديرية أن بعثات الحج العراقية، بما فيها وفود إقليم كوردستان، نالت على مدى السنوات الثلاث الماضية جائزة "أفضل وفد للحجاج" من السعودية، مؤكدة أن إقليم كوردستان كان جزءاً أساسياً من هذا الإنجاز العالمي.

يُذكر أن السلطات السعودية كانت قد اعتقلت خلال الأيام الماضية عدداً من المعتمرين العراقيين بتهمة تهريب مواد مخدرة.