صرف الدفعة الأولى من مستحقات مزارعي كوردستان بقيمة 57 مليار دينار

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال وكيل وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، سَروَر كمال، إن قيمة المستحقات المالية لمزارعي الإقليم لعام 2025، تبلغ 310 مليار دينار.

وأوضح في تصريحٍ لـ كوردستان24، أنه تقرر صرف 57 مليار دينار ضمن الدفعة الأولى وفق الآتي:

أربيل: 20 مليار دينار

السليمانية: 25 مليار دينار

دهوك: 12 مليار دينار

واليوم الاثنين، أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، أن الأيام المقبلة ستشهد توزيع الدفعة الأولى من مستحقات المزارعين في الإقليم، مؤكداً أن الموعد الدقيق للصرف لم يُحدد بعد.

وأوضح شيخ كامل في تصريح لـ كوردستان24، أن قيمة المستحقات المخصصة لجميع مزارعي العراق تبلغ 500 مليار دينار، فيما تصل حصة إقليم كوردستان منها إلى 12.67%، وستُوزع مباشرة فور وصول المبالغ.

وبيّن أن الحكومة العراقية اشترت هذا العام 400 ألف طن من محصول الحنطة من مزارعي إقليم كوردستان بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، بما يعادل نحو 310 مليار دينار.

مشيراً إلى أن شركتي "خوشناو" و"قيوان" المحليتين تولّتا عملية شراء المحصول المتبقي لدى مزارعي كوردستان.

وأضاف أن عملية استلام الحنطة انتهت في 15 آب الماضي بعد جمع نحو 40 ألف طن، مؤكداً أنه لم يتبق لدى المزارعين أي كميات من الحبوب.