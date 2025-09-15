مرور أربيل: الكتابة على زجاج وهياكل السيارات مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت مديرية مرور أربيل، اليوم الاثنين، السائقين من استخدام زجاج وهياكل سياراتهم للكتابة بمختلف أشكالها، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية وفقاً لقانون المرور.

وقال المتحدث باسم المديرية، هيمن محمد أمين، في تصريح لموقع كوردستان24، إن "جميع أنواع الكتابة على زجاج السيارات ممنوعة لأنها تشتت انتباه السائقين الآخرين وقد تتسبب بحوادث مرورية".

ولفت إلى أن المادة (30) من قانون المرور نصت بوضوح على معاقبة المخالفين بغرامات مالية.

وأضاف أنه "من الضروري التزام السائقين بالقانون وعدم وضع أي كتابات أو شعارات على هياكل وزجاج سياراتهم".

وتلجأ شريحة من السائقين إلى كتابة الأشعار والأقوال والشعارات على هياكل وزجاج سياراتهم للتعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم، وهو ما تعتبره المديرية مخالفة للقانون.