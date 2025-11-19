مسرور بارزاني: سوريا بلد متعدد الهويات ويحتاج دستوراً يضمن المساواة بين جميع مكوناته

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الوضع في سوريا يختلف عن غيره من البلدان، مشدداً على أن أحداً لا يستطيع أن يُملي على الشعب السوري ما يجب فعله، لأن السوريين – كما قال – "يعرفون جيداً شكل الحكم الذي يناسبهم".

جاء ذلك، خلال مشاركة مسرور بارزاني في جلسة نقاش، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 الذي نظمته الجامعة الأميركية بدهوك، وانطلقت أعماله أمس الثلاثاء، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وأوضح رئيس حكومة كوردستان أن سوريا، بوصفها بلداً متعدد الثقافات والأديان ويحتضن مكونات قومية ودينية متنوعة، تحتاج إلى دستور يحمي حقوق الجميع ويضمن المساواة بين المواطنين دون أي تمييز.

وقال مسرور بارزاني: آمل أن تتم صياغة دستور يأخذ في الاعتبار آراء جميع مكونات المجتمع، ليشعر كل أبناء سوريا بأن البلد لهم جميعاً.

وأشار رئيس الحكومة إلى التوزّع المجتمعي داخل سوريا، لافتاً إلى وجود الكورد في شمال وشمال شرقي البلاد، والعلويين في الساحل، والدروز في الجنوب، إلى جانب وجود السنة في محافظات مختلفة، ما يعكس تعددية قومية ودينية واضحة.

وأكد مسرور بارزاني أن الحكمة تقتضي أن تبدأ الحكومة السورية حواراً شاملاً مع كل الأطراف، من دون فرض أيديولوجية معينة، لأن ذلك – بحسب تعبيره – "غير مجدٍ".

وفي ختام حديثه، أعرب رئيس حكومة كوردستان عن سعادته باستضافة الطرفين الكورديين الرئيسين في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الوطني الكوردي، ضمن أعمال المنتدى.