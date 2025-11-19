الرئيس بارزاني يثمن دور الجالية الكوردستانية في الخارج ويشدّد على السلام

منذ يوم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في مدينة دهوك، وفداً من ممثلي اتحاد الجالية الكوردستانية.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس بارزاني على أن القضية القومية الكوردية تتقدم على كل الاعتبارات، وأن الاهتمام بالجالية الكوردستانية في الخارج تأتي ضمن سياق هذه الاستراتيجية.

وسلط الرئيس بارزاني الضوء على أهمية اتحاد الجالية الكوردستانية الذي يلعب دوراً مهماً في الخارج بمختلف المجالات العلمية وله بصمته الواضحة والبارزة.

وفي جانب آخر من اللقاء، لفت الرئيس بارزاني إلى تاريخ حركة التحرر الكوردستانية وإرادة الشعب الكوردي من أجل وجوده والدفاع عن الهوية ومواجهة الظلم، كذلك الدور السلمي لشعب كوردستان الذي لطالما رحب بكل الجهود من أجل السلام دون تردد، مما جعل كوردستان منطقة مهمة للتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب، ويجب الحفاظ على هذه الثقافة وترسيخها.

وتحدث الرئيس بارزاني خلال الاجتماع عن خطر آفة المخدرات في إقليم كوردستان، حيث يحاول أعداء كوردستان نشرها بشكل ممنهج ومخطط، مؤكداً أنه يجب مواجهة هذه الآفة بقوة.

كما ثمّن الخدمات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان في مجال المياه والكهرباء وتشييد الطرق.

وجدد الرئيس بارزاني دعمه لعملية السلام في تركيا، وشدد على أهمية أن يعمل جميع الكوردستانيين لكسب المزيد من الأصدقاء دعماً للقضية المشروعة لشعب كوردستان.