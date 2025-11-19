الرئيس بارزاني: ينبغي حل القضية الكوردية بأسلوب ديمقراطي وسلمي ضمن إطار سوريا الجديدة

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في مدينة دهوك، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.

وشهد الاجتماع حضور كل من محمد إسماعيل، رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، وعثمان بايدمير، السياسي الكوردي من شمال كوردستان، إلى جانب مجموعة من الشخصيات والمسؤولين من غرب كوردستان (روج آفا).

وبعد الترحيب بالوفد الضيف، أكد الرئيس بارزاني أهمية مشاركة الطرفين معاً في منتدى ميبس 2025 في مدينة دهوك. كما أعرب الوفد الضيف عن شكره لدور الرئيس بارزاني في الدفاع عن القضية العادلة لشعب كوردستان.

وبعد ذلك جرى تبادل الآراء حول الأوضاع في سوريا والمنطقة. وأكد الرئيس بارزاني أنه ينبغي حل القضية الكوردية بأسلوب ديمقراطي وسلمي ضمن إطار سوريا الجديدة، وضرورة معالجة أخطاء الماضي وعدم تكرارها.

كما شدد الرئيس بارزاني على الصبر والتوافق ووحدة صف القوى والأطراف السياسية الكوردية، مؤكداً على أنه لا يجوز انتهاك حقوق الشعب الكوردي.

وفي جزء آخر من اللقاء، قدّم قائد قوات سوريا الديمقراطية شكره لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على دعوته لحضور مؤتمر (MEPS 2025)، وأشاد بدور الرئيس بارزاني في دعم جهود التقارب وإرساء الوحدة بين الأطراف في غرب كوردستان (روجآفا).

كما قيّم عالياً دعم إقليم كوردستان الذي ظلّت أبوابه مفتوحة خلال السنوات الماضية لاستقبال وإيواء أهالي غرب كوردستان، وأشاد كذلك بدعم إقليم كوردستان في دحر الإرهاب.

وكانت مخاطر عودة ظهور داعش ودعم عملية السلام في تركيا من بين المحاور الأخرى التي نوقشت خلال الاجتماع.