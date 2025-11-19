لجنة برلمانية تركية تقرّر بشأن إجراء زيارةٍ لـ أوجلان في سجنه

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- تعقد اللجنة البرلمانية التركية المشرفة على عملية السلام مع الكورد اجتماعا الجمعة للبحث في إمكان زيارتها زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان في سجنه في جزيرة إمرالي.

وأفاد البرلمان التركي في منشور أورده في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على منصة "إكس" بأن "اللجنة ستجتمع في الثانية من بعد ظهر الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر لتقييم ما أنجزته إلى الآن ومناقشة الخطوات التالية في العملية، ومن بينها المسألة المتعلقة بسجن إمرالي الشديد الحراسة".

وبدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 عملية سلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني الذي قاتل القوات التركية طوال أكثر من أربعة عقود ما خلّف نحو 50 ألف قتيل.

وكان أوجلان (76 عاما) المحتجز في الحبس الانفرادي منذ عام 1999 دعا من زنزانته في شباط/فبراير الفائت أنصاره إلى وقف الكفاح المسلح ودعم القضية الكردية بالوسائل الديموقراطية.

وشدّد مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني الشهر الفائت على أهمية أن يلتقي أعضاء البرلمان أوجلان شخصيا.

وقالت عضو اللجنة البرلمانية عن حزب الديموقراطية المؤيد للكورد غولستان كيليتش كوجيغيت إن "مسألة الذهاب إلى إمرالي ستكون البند الوحيد على جدول أعمال اجتماع الجمعة"، مؤكدة أن "تصويتا سيحصل".

وكلَّفت اللجنة غير الحزبية التي تضم 51 عضوا إعداد الإطار القانوني لانتقال حزب العمال الكردستاني ومقاتليه إلى العمل السياسي بحلول نهاية السنة.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن اللجنة ستتخذ الجمعة "القرار الأنسب لتركيا وأمنها المستقبلي ووحدة الأمة وتضامنها".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رأى رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي المتحالف مع إردوغان أن "لا داعي للتردد" في زيارة أوجلان في سجنه.

وأضاف "إذا لم يرغب أحد آخر بالذهاب، فلن أتردد في الذهاب إلى إمرالي، ولن أتردد في لقاء أوجلان وجها لوجه".

وفي تعليق بدا وكأنه تأييد لتصريحات بهجلي، أشاد الرئيس أردوغان بمساهمته "المميزة" في جهود السلام.

AFP