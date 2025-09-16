سوريا.. مخلفات الحرب تقتل 29 شخصاً خلال أيلول وترفع الحصيلة إلى 615 قتيلاً منذ سقوط النظام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت مناطق متعددة في سوريا خلال الأيام الماضية سلسلة من الحوادث المؤلمة نتيجة انفجارات ألغام أرضية ومخلفات الحرب، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وتوزعت هذه الحوادث في مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية ومناطق الإدارة الذاتية، مما يعكس استمرار تهديد هذه المخلفات لحياة السكان المدنيين في مختلف المناطق، وسط تحذيرات مستمرة من خطرها على الأمن والسلامة العامة.

وفي هذا السياق وثق المرصد السوري مقتل 13 مدنيين بينهم 3 أطفال وتوزعوا على الشكل التالي:

-مناطق حكومة دمشق: مقتل 11 هم: (8 رجال و3 أطفال) وأصيب 15 شخصاً بينهم 10 أطفال

-مناطق الإدارة الذاتية: قتل رجلان، وأصيب آخر بجروح.

كما بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا منذ سقوط النظام بتاريخ 8 كانون الأول لعام 2024 ولغاية اليوم نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب السورية 615 شخصاً، بينهم 168 طفلاً و 42 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 668 آخرين بجراح، بينهم 293 طفلاً و21 سيدة، تُوزعوا على النحو التالي:

وفيما يلي تفاصيل الاحداث خلال شهر أيلول:

-2أيلول، فقد مواطن حياته إثر انفجار لغم أرضي في قرية غانم العلي بريف الرقة الشرقي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

-2أيلول، توفي مواطن في بلدة ناحتة بريف درعا، بعد انفجار طلقة عيار 23 كانت مدفونة بين الأعشاب أثناء قيامه بحرقها خلال تنظيف محيط منزله.

-2أيلول، أصيب مواطن من أهالي قرية جب الأبيض في ريف حماة الشرقي بجروح بليغة أدت إلى بتر ساقه، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية دويزين في ريف حماة.

-4أيلول، فقد شاب حياته بعد تعرضه لشظايا نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة مضايا بريف دمشق.

-4أيلول، أصيب 3 أطفال بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لشظايا نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب كان أسفل خزان مياه أمام أحد المنازل في قرية المختارية بريف حمص.

-5أيلول، أصيب 5 أطفال من عائلة واحدة بجروح متفاوتة، بعد تعرضهم لشظايا جراء انفجار أجسام من مخلفات الحرب في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

-6أيلول، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارًا قويًا ناجمًا عن مخلفات الحرب ضمن مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، حيث وقع الانفجار داخل منزل يقع بالقرب من الفرن الآلي وسط المدينة.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد أسفر الانفجار عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بينهم طفل.

-6أيلول، فارق الحياة شاب، جراء اندلاع حريق بمواد سريعة الاشتعال من مخلفات الحرب أثناء تنظيفه بئراً قديمة في بلدة معرة حرمة بريف إدلب

-6أيلول،استشهد شاب وأصيب آخر بجروح متفاوتة، بعد تعرضهما لشظايا نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في صحراء قرية دبلان بريف دير الزور.

-6أيلول، استشهد طفل بعد إصابته البليغة نتيجة انفجار صاروخ من مخلفات الحرب في مدينة خان شيخون بريف إدلب.

-7أيلول، استشهد شاب، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية خطاب بريف حمص الشرقي.

-7أيلول، أصيب شخص بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب على طريق الحسينية في منطقة وادي بردى بريف دمشق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-10أيلول، أصيب فلاح بجروح خطيرة أفضت إلى بتر ساقه، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عمله في أرضه الزراعية بقرية كوسك في ريف عين العرب (كوباني).

-11أيلول، استشهد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، قرب بلدة الكرك بريف درعا الشرقي.

ووفقاً للمعلومات، الطفل ينحدر من عشائر البدو في السويداء.

-13أيلول، استُشهدت طفلة وأُصيب اثنان آخران بجراح بليغة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من آبار العمي شمالي مدينة تدمر.

-13أيلول،استُشهد شاب ، بعد تعرضه لشظايا نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية أشمة غرب مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية

-15أيلول، استشهد فتى متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في بلدة إنخل بريف درعا الشمالي.

-15أيلول، توفي شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، من أبناء منطقة القطار بريف تدمر الشرقي، متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في المنطقة.

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان