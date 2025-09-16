روسيا تؤكد على مشاركة العراق في القمة العربية الروسية الشهر المقبل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أمين مجلس الأمن الفدرالي الروسي سيرغي شويغو.

وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية الروسية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار السوداني الى "أهمية التعاون والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، مؤكداً على ضرورة مساهمة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب الظالمة على غزة، مبيناً أن ممارسات وانتهاكات الكيان الصهيوني لا تهدد المنطقة فقط وإنما السلم والأمن الدوليين".

من جانبه نقل سيرغي شويغو تحيات الرئيس الروسي الى السوداني، وتأكيده على مشاركة العراق في القمة العربية الروسية المقرر عقدها الشهر المقبل، مشدداً على حرص روسيا وسعيها لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات.