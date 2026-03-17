شيروان دوبرداني: أربيل وبغداد تتفقان على استئناف تصدير النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلن النائب في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، اليوم الثلاثاء، عن توصل الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق رسمي يقضي باستئناف تصدير النفط.

مؤكداً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن عملية الضخ ستبدأ فعلياً اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

وكشف دوبرداني عن اتخاذ خطوات إجرائية مرافقة لهذا الاتفاق، من بينها تشكيل لجنة متخصصة تتولى مهام حماية الحقول النفطية وضمان سلامة المنشآت، بما يضمن استمرارية التدفقات النفطية دون عوائق فنية أو أمنية.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من المباحثات المكثفة لتجاوز العقبات القانونية والمالية التي أوقفت التصدير لفترة طويلة، حيث كانت رئاسة حكومة الإقليم قد أكدت في وقت سابق استعدادها الكامل للتعاون مع بغداد لرفع "الحصار الاقتصادي" وتأمين حقوق مواطني الإقليم كجزء من حقوق الشعب العراقي كافة.