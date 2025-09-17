لمواجهة التغيرات المناخية.. زراعة 7 ملايين شجرة حول أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة إستراتيجية مهمة، أطلقت حكومة إقليم كوردستان مشروع "حزام أربيل الأخضر" في محافظة أربيل، وهو جزء من المخطط العام للمحافظة، حيث سيتم تنفيذه بشكل دائري حول المدينة، ومن المؤمل أن يكون لذلك المشروع تأثير إيجابي كبير على البيئة وجودة حياة السكان.

وسيُقام المشروع بشكل دائري خارج شارع 150 مترًا في أربيل. ويتضمن الشروع زراعة سبعة ملايين شجرة من أشجار الزيتون والفستق، ويبلغ عمق مساحة التشجير كيلومترين، كما وسيتم توفير عشرة أحواض مياه.

ووفقًا للتقديرات، سيساهم هذا المشروع في التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في هواء أربيل بما يتراوح بين 140 ألفًا و210 آلاف طن سنوياً. كما سيكون للمشروع تأثير كبير على الحد من انبعاثات أنواع أخرى من الغازات الضارة في هواء المدينة.

وستساهم زيادة المساحات الخضراء في أربيل في تحسين مناخ المدينة، وتقليل خطر الغازات السامة، مع الحد من خطر التصحر والغبار، وخفض درجات الحرارة في أربيل.

ومن الناحية الاقتصادية، ستُحقق زراعة سبعة ملايين شجرة زيتون وفستق فائدة إقتصادية كبيرة، اذ سيوفر المشروع مئات من فرص العمل، وسينمي الإنتاج الزراعي المحلي، وبالتالي دعم اقتصاد الإقليم.