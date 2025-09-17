مدير عام صحة أربيل: أولت التشكيلة التاسعة اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام لمديرية الصحة بأربيل، دلۆفان محمد، اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025، أنه في اليوم العالمي للصحة يتم التركيز بشكل أكبر على متابعة صحة الأطفال.

وأوضح في حديثٍ لـ كوردستان24، أن هذا يأتي في إطار عمل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، التي أولت اهتماماً خاصاً للقطاع الصحي بشكل عام، لا سيما رعاية الكبار والأطفال.

وأشار محمد إلى وجود تنسيق جيد بين دائرته ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، خصوصاً فيما يتعلق بحملات التوعية الصحية الموجهة للمواطنين عبر عدة برامج.

وفيما يخص صحة الأطفال، أوضح مدير صحة أربيل أنه ضمن برنامج التطعيم، توفر المراكز الصحية المستلزمات الضرورية للحفاظ على سلامتهم، كما يتم توعية الأمهات بكيفية التعامل مع أطفالهن ومعالجة حالات مرضهم.

وقال إن هذه البرامج تهيئ الأطفال لدخول رياض الأطفال والمدارس، من خلال توجيههم لإجراء الفحوص اللازمة.

مؤكداً أن هذه الجهود جرى تعزيزها بالتنسيق مع المديرية العامة لتربية أربيل.