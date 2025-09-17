مرور بلدة كفري: نظام رخصة القيادة الجديد سيقلل من الحوادث المرورية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- لأول مرة في بلدة كفري، اعتماد نظام جديد ومتطور لمنح إجازات السياقة، مما يشكّل تسهيلاً ملحوظاً للمواطنين في كفري والمناطق المحيطة بها.

وقال مدير مرور كفري، المقدم آراس كريم، إن هذا النظام يتيح للسائق أن ينزل إلى الشارع بعد أن يكون قد تزوّد بكامل المعلومات والإرشادات المرورية، الأمر الذي يسهم في تقليل الحوادث المرورية.

وأضاف كريم في تصريحٍ لـ كوردستان 24: النظام الجديد في منح إجازة السوق جعل السائق يعتمد كلياً على نفسه، لأنه لا يحصل على أي نوع من المساعدة.

من جانبه، قال سرخيل أحمد، صاحب مدرسة لتعليم السياقة، في حديثه لكوردستان24، إن النظام الجديد كله باللغة الكوردية، بخلاف النظام السابق الذي كان يتضمن 400 سؤال وكان أجنبياً ومترجماً إلى الكوردية، حيث احتوى على بعض الأسئلة التي لم تكن متطابقة مع القوانين المرورية الحالية.

وأوضح سرخيل أحمد أن النظام الجديد يشمل 21 درساً نظرياً و12 درساً عملياً، مشيراً إلى أنه في السابق لم يتمكن الكثيرون من النجاح، لكن اليوم أصبح الأمر أسهل وأكثر سلاسة للمتقدمين.

ويتألف النظام من 12 قسمًا رئيسيًا، منها التعاريف والأسس العامة، وقوانين المرور، والإسعافات الأولية، والإرشادات الصحية والبيئية.

أما الاختبار فيُجرى إلكترونياً ويتضمن 25 سؤالاً ينبغي الإجابة عنها خلال 25 دقيقة.

وفي أثناء الاختبار، يؤدي كل متقدم الامتحان مع آخر في الوقت نفسه، لكن كل واحد منهما يتلقى أسئلة مختلفة.

ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الغش في هذا النظام، حيث يُنبه المتقدم مباشرة عند الإجابة على أي سؤال بشكل صحيح. كما يُظهر النظام فور انتهاء الاختبار النتيجة مباشرة، سواء نجح المتقدم أم لا.